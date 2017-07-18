Производство в Ленобласти по итогам полугодия подвёл табачный фактор

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Индекс промышленного производства (ИПП) в Ленинградской области по итогам января-июня 2017 года составил 98,3% по отношению к тому же периоду 2016 года. Таким образом, производство в Ленобласти сократилось на 1,7%, сообщает 18 июля Петростат.

При этом в областной промышленности в июне отмечена положительная динамика, ведь ИПП по итогам января-мая в регионе составлял лишь 97,7%.

Наилучшие показатели в январе-июне текущего года зафиксированы у областных металлургов (139,3% к уровню первого полугодия 2016 года), мебельщиков (135%), в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (120,5%), выпуске электрического оборудования (116,7%), добыче полезных ископаемых (109,8%). А выпуск одежды, к примеру, вырос в 1,6 раза.

Однако в целом обрабатывающие производства Ленобласти выдали только 97,9% от уровня первого полугодия 2016 года.

Наибольшее падение отмечено в выпуске табачных изделий (69,6% от уровня января-июня прошлого года), полиграфии (91,5%), выпуске готовых металлических изделий (95,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (86,1%).

«Небольшое падение промышленного производства связано со снижением производства табачной продукции на ЗАО «Филип Моррис Ижора», что вызвано этапом модернизации и снижением курения табака населением», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

При этом, добавили в комитете, по сравнению с началом года в Ленобласти отмечается рост промышленного производства. «К концу года выйдем на 100%», — высказали уверенность в пресс-службе инвестиционного комитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургская промышленность растёт, а в Ленобласти производство падает

Напомним, индекс промышленного производства (ИПП) за первое полугодие 2017 года в Санкт-Петербурге составил 102,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, производство в Петербурге выросло за январь-июнь почти на 3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство в Петербурге за первое полугодие выросло на 3 процента