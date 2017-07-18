Названы регионы-лидеры по e-ОСАГО

Москва, , 11:04 — REGNUM Российские автовладельцы за 1,5 года заключили более 3 млн электронных договоров ОСАГО, среди регионов лидирует Краснодарский край, Волгоградская и Свердловская области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В десятку регионов-лидеров по электронному ОСАГО вошли также Воронежская и Ростовская области, Москва, Дагестан, Липецкая область, Ставропольский и Приморский края.

По его словам, граждане с начала 2016 года заключили более 3 млн договоров ОСАГО в электронном виде, из них 2,7 млн электронных полисов ОСАГО было оформлено в 2017 году. При этом, отметил он, почти 90% от общего числа заключенных в таком виде договоров оформлено в 2017 году.

«Это обусловлено тем, что с начала этого года продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний, а клиенты получили возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА», — сказал Юргенс.

В числе лидеров по продажам е-ОСАГО за этот период оказались проблемные регионы: Краснодарский, Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. Таким образом, этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки, указал глава РСА.