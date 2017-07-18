Вторник, 18 Июля 2017 года
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Правительство РФ утвердило приоритетный перечень товаров и услуг на экспорт

Экономика

Распоряжение издано в соответствии с приоритетными проектами по основному направлению «Международная кооперация и экспорт»

Москва, 18 июля 2017, 11:01 — REGNUM  Правительство РФ утвердило перечень товаров и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке. Документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте Кабинета министров.

В перечень, в частности, включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов.

Приоритетными станут работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики, говорится в распоряжении.

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Правительство России