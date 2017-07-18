В проекте железнодорожной станции у Керченского моста забыли про дорогу

Керчь, Крым, , 11:05 — REGNUM Проект новой станции Керчь Южная, которая будет построена на железнодорожных подходах к Крымскому мосту, не предусматривает строительство соединяющей ее с городом дороги. Об этом сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин во время посещения замминистром экономразвития России Сергеем Назаровым стройплощадки подходов к Крымскому мосту, передает 18 июля «Крыминформ»

«Есть у нас вопрос подъездной дороги к станции Керчь Южная. По нашей информации, подъездная дорога к станции не запланирована. Мы строим новую станцию, а к ней дороги нет», — заявил Рыженькин.

Как указал начальник службы автодорог Крыма Алексей Сафронов, попасть на станцию можно будет только через автоподходы к Крымскому мосту, соответственно, со станции можно будет уехать в сторону Симферополя. Однако попасть в саму Керчь просто так не получится.

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин признал, что проблема требует решения и заверил, что республиканские власти найдут способ обеспечить доступность новой станции для керчан.

Отметим, что станция Керчь Южная, которая будет построена на подходах к Крымскому мосту, заменит собой железнодорожный вокзал Керчи, который останется в стороне от главной транспортной магистрали. Запустить автомобильное движение по мосту планируется в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019 года.