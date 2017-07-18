«Цены на зерно в регионах ПФО стабильны»

Казань, , 11:06 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарии, ссылаясь на собственный мониторинг, заявило, что цены на зерно в регионах стабильны. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка министерства Ренат Сулейманов, добавив, что резкой динамики не наблюдается и зерна хватит не только на корма, но и на продовольственные цели.

«В ряде субъектов были задержки сева из-за заморозков и дождей. Однако, по данным Минсельхоза России и экспертов зернового рынка, валовый сбор зерновых ожидается на уровне 100−105 млн тонн. Тем самым зерна хватит и на продовольственные, и на кормовые цели», — заявил Сулейманов, напомнив, что за 2016 год был достигнут рекорд по урожаю зерна и собрали 120,7 млн тонн.

Ведомство ведёт избирательный мониторинг по ряду регионов для таких культур, как пшеница, рожь, ячмень и овёс. По данным на 14 июля 2017 года, в Татарии по четырём основным компаниям стоимость пшеницы 3 класса колеблется в районе 8,3 — 10,5 тыс. рублей за тонну. Пшеница 4 класса оценивается в республике в 7,7 — 10 тыс. рублей. Кормовая пшеница реализуется за 6,7 — 8,2 тыс. рублей.

Для сравнения, в Алтайском крае стоимость кормовой пшеницы составляет 7,71 тыс. рублей за тонну, в Краснодарском крае — 9,07 тыс. рублей, а в Ростовской области — 8,85 тыс. рублей. В регионах ПФО дороже всего за кормовую пшеницу просят в Удмуртии — 11,65 тыс. рублей, а дешевле всего она обходится в Чувашии — 6,5 тыс. рублей за тонну. Самая дорогая пшеница 3 класса опять же в Удмуртии — 13 тыс. рублей за тонну, а дешевле всего её реализуют в Оренбургской области — 7 тыс. рублей. Цены на пшеницу 4 класса распределились следующим образом. Ценовой лидер в ПФО — Нижегородская область, где за тонну просят 9,5 тыс. рублей. Самый демократичный ценник в Оренбургской области, где тонну можно приобрести за 6 тыс. рублей.

За продовольственную рожь в Татарии просят 7,2 — 8,5 тыс. рублей, а за кормовую — 7,5 — 7,8 тыс. рублей. В остальных регионах Приволжья колебание цен на продовольственную рожь зафиксировано от 5 тыс. рублей в Оренбургской области до 8 тыс. рублей в Пермском крае.

Ячмень в Татарии реализуется на 14 июля 2017 года по цене 7,5 — 8,2 тыс. рублей, а овёс по 7 тыс. рублей за тонну. В Приволжском федеральном округе ячмень дешевле всего можно закупить в Оренбургской области — по 5 тыс. рублей за тонну, а дороже в Удмуртии — 10,9 тыс. рублей. Овёс реализуется от 5,5 тыс. рублей в Саратовской области до 8,1 тыс. рублей в Пермском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, принявший участие во «Всероссийском дне поля» в Казани, заявил, что сроки уборки зерновых в России отодвинулись на две-три недели. На июль 2017 года в стране намолотили 1,5 млн тонн хлеба против 4 млн тонн на эту же дату прошлого года. Он добавил, что урожайность в этом году будет меньше и к этому нужно быть готовыми, уточнив, что несмотря на проблемы со сроками, хлеба в России хватит.

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Напомним, по итогам 2016 года переходящие запасы зерна составляли 18,5−19 млн тонн. По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка, по итогам 2017 года экспорт зерна может составить 37,5−39,5 млн тонн.