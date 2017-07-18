Правительство РФ назвало приоритетные отрасли для экспорта

Москва, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень товаров и услуг, экспорт которых власти поддержат в приоритетном порядке. Соответствующее распоряжение было подписано 12 июля.

Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ 18 июля. В список вошла продукция гражданского машиностроения и агропромышленного комплекса.

Кроме того, приоритетным стал экспорт продукции химической, фармацевтической и медицинской промышленности. В приоритетном порядке будут также поддержаны металлообработка, лесная индустрия и легкая промышленность.

В перечень вошли и услуги в области туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания, информационной и компьютерной сферах.

«Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики», — говорится в документе.