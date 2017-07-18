Кредиты «Чувашавтотранса» хотят переложить на бюджет

Чебоксары, , 10:44 — REGNUM Государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» претендует на получение очередной порции субсидий из республиканского бюджета. Предприятию, которому выделяли бюджетные средства на перевозку льготной категории пассажиров, хотят просубсидировать и коммерческие кредиты. Соответствующий проект постановления разработал Минтранс республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В конце мая предприятие получило коммерческий кредит в сумме 62 млн рублей для погашения кредиторской задолженности по заработной плате. Кредит предоставил ПАО «АК БАРС». Отмечалось, что долги по зарплате многие работники не получали полгода.

«В связи с тяжелым финансовым положением предприятия, крайней недостаточностью собственных оборотных средств для возврата основного долга и процентов по кредиту предприятию предусматриваются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики», — говорится в пояснительной записке Минтранса Чувашии.

Министерство разработало правила предоставления в 2017 году субсидий «Чувашавтотрансу» на «финансовое обеспечение затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств предприятия в целях погашения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате перед работниками предприятия». Документ пока находится в стадии обсуждения.

По данным Минтранса, на долю «Чувашавтотранс» приходится 23% перевозок пассажиров. В декабре 2016 года предприятие вошло в перечень, экономически или социально значимых организаций в Чувашии на 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой «Чувашавтотранса» — главного государственного перевозчика — были растущие многомиллионные долги по зарплате, в связи с чем сотрудники предприятия уже дважды выходили на однодневную забастовку. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин поручил правительству Чувашии выплатить «совершенно гигантские» долги по зарплате до 1 июня 2017 года. Работники предприятия грозили объявить третью забастовку, если долги не будут выплачены. Оппозиция отмечала, что в мае работники предприятия начали получать зарплату за январь. 30 мая предприятие получило кредит в размере 62 млн рублей для выплаты зарплаты своим работникам.

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