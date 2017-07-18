Мексика откладывает нефтегазовые тендеры

Мехико, , 10:43 — REGNUM Международным компаниям придется повременить с новыми торгами в Мексике по нефтегазовым месторождениям. Недавно компании Sierra Oil & Gas, Premier Oil и Talos Energy сделали новое значительное нефтяное открытие на шельфе страны, и теперь власти откладывают намеченные на декабрь 2017 года тендеры. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Планируется, что следующий аукцион по участкам в Мексике проведут в январе 2018 года. О каких именно участках идет речь, в скором времени будет объявлено. Таким образом власти страны хотят дать иностранным компания больше времени для оценки недавнего крупного открытия на шельфе, которые увеличивает потенциальную стоимость активов.

По словам Хуана Карлоса Сепеда, президента национальной комиссии по углеводородам, новое открытие в Мексиканском заливе свидетельствует о том, что мексиканская часть шельфа является очень богатой. Интерес к шельфу страны был и раньше, однако теперь интерес международных претендентов к деятельности в Мексике усилится, уверен Сепеда.

Напомним, что 12 июля независимая мексиканская компания Sierra Oil & Gas, а также Premier Oil и Talos Energy объявили о значительном нефтяном открытии в Мексиканском заливе на блоке 7. Ранее компании получили его на первом тендере первого раунда по нефтегазовым месторождения в Мексике. Первоначальная оценка показала, что запасы нефти здесь составляют от 1,4 до 2 млрд баррелей, отмечала Sierra Oil & Gas. В свою очередь, компания Premier Oil заявила, что запасы месторождения превышают 1 млрд баррелей. Сепеда считает, что добычу на 7 блоке компании могут начать уже в течение ближайшие трех или четырех лет.

После этого открытия итальянская Eni произвела новую оценку ресурсов на проекте Амока на шельфе Мексики и увеличила этот показатель до 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента с 800 млн баррелей. Причем сама итальянская компания получила право на работу дополнительно на трех блоках, которые располагаются на мелководье, в июне 2017 года. Eni планирует начать добычу на них в 2019 году, то есть раньше изначально заявленного срока. Eni выиграла эти торги в консорциуме с «Лукойлом». Позднее глава компании Вагит Алекперов сообщил, что российская и итальянская компании будут вместе работать на этих трех блоках.

Сам «Лукойл» также заинтересован в нефтегазовых проектах в Мексике. В конце июня дочерняя структура «Лукойла» Lukoil International Upstream Holding победила в тендере по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из пятнадцати, выставленных на торги. Она предложила долю роялти в размере 75%. Как отмечал позднее Алекперов, «Лукойл» намерен инвестировать в новый проект в Мексике. Причем общие инвестиции в геологоразведку на четырех блоках за два-три года могут составить порядка $250 млн.

До недавнего времени в Мексике международные нефтегазовые компании не могли участвовать в тендерах, но в 2013 году было принято решение о проведении реформы в энергетическом секторе страны. В результате участие зарубежного и частного капитала в нефтяных тендерах стало возможным. Уже в августе 2016 года были выставлены на продажу 12 новых участков площадью каждого примерно в 350 квадратных километров для разработки и добычи углеводородного сырья. За счет продажи Мексика намерена привлечь по меньшей мере $5 млрд инвестиций в рамках тендеров по наземным месторождениям. Ряд тендеров также был проведен в 2015 году.

Мексика является одним из весьма крупным нефтедобытчиков. Сегодня объем производства нефти составляет здесь около 2 млн баррелей в сутки, хотя еще десять лет назад этот показатель был в два раза выше. Дело в том, что общая тенденция такова, что в последние годы нефтедобыча в Мексике сокращается. В частности, за 2016 год доказанные, вероятные и возможные запасы нефти и газа в Мексике уменьшились на 1,1%. Если еще в начале 2016 года объем запасов в баррелях нефтяного эквивалента составлял 26,14 млрд баррелей, то на начало 2017 года это уже 25,86 млрд баррелей, свидетельствуют данные Национальной комиссии по углеводородам. Поэтому мексиканские власти и проводят реформы в энергетическом секторе, разрешая работать иностранным компаниям, чтобы таким образом переломить ситуацию и обеспечить большую добычу черного золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика и США намерены усилить сотрудничество в энергетической сфере