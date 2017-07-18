Правительство предложило сделать Фонд защиты дольщиков прозрачным

Москва, , 10:39 — REGNUM Правительство РФ предложило свои поправки в законопроект, направленный на защиту дольщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Законопроект Госдума намерена обсудить во втором чтении 19 июля.

Поправками, в частности, предусматривается создание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» путем преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом.

Предусматривается также обеспечение дополнительной прозрачности деятельности фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счетной палаты, парламентский контроль — включение в состав высшего органа управления фонда представителей каждой из палат Федерального Собрания Российской Федерации.

Предлагается установить фиксированный уровень взносов на переходный период до 1 июля 2018 года в размере 1,2%. После этого взносы будут определяться в соответствии с методикой, утверждаемой правительством РФ, в том числе на основе актуарного оценивания обязательств фонда и с учетом финансовой устойчивости застройщиков.

Определяются также порядок уплаты взносов застройщиками, прозрачный порядок использования средств компенсационного фонда, порядок определения выплат возмещения гражданам, условия и порядок финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства.

Одновременно поправками предусматриваются упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение ее сроков для ускорения решения проблем для граждан.