«Новый шелковый путь»: Китай и Бангладеш нарастят долю электронной торговли

Дакка, , 10:41 — REGNUM Двухдневный тренинг на тему «как осуществлять экспорт в Китай посредством электронной коммерции» начался в бангладешской Дакке 17 июля, передает агентство «Синьхуа».

Тренинг был организован совместно Торгово-промышленной палатой Дакки (ТППД) и Центром международной торговли.

Экономический и торговый представитель Посольства КНР в Бангладеш Ли Гуанцзюнь вместе с президентом ТППД Абул Кашем Ханом среди прочих приняли участие в церемонии тренинга, на котором присутствовало более 25 участников.

Президент ТППД Абул Кашем Хан поприветствовал участников, заявив, что малые и средние предприятия, в особенности те, которые уже занимаются электронной торговлей, получат выгоды от обучения.

«Для того, чтобы экспортировать что-либо в Китай посредством электронной торговли, не требуется физические присутствие предпринимателя в самом Китае», — заявил он.

В свою очередь, Ли Гуанцзюнь отметил, что Бангладеш имеет все возможности осуществлять электронный экспорт в Китай. По его мнению, объем двусторонней торговли между Китаем и Бангладеш за 2016 год составил $15 млрд, из которых бангладешский экспорт занимает $900 млн.

Напомним, что Китай укрепляет связи с Бангладеш, оказывая ему целевую экономическую помощь на строительство инфраструктуры в рамках проекта «Нового шелкового пути».

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