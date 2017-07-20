Атомэкспо-2017: коротко о выставке, которую можно обсуждать бесконечно

Москва, , 01:49 — REGNUM Программа девятой выставки атомной отрасли России и многих других стран, Атомэкспо-2017, с трудом уместилась в три отведенных для нее дня. О круглых столах, конференциях, подписанных документах и, конечно, о стендах 55 принимавших участие в выставке компаний рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Крайне насыщенная деловая программа выставки только утром первого дня включала несколько важнейших мероприятий. Среди них — круглый стол по концепции замкнутого ядерного топливного цикла на основе двухкомпонентной системы реакторов — обычных тепловых и на быстрых нейтронах; одновременно с этим круглым столом — еще один, об использовании в атомной энергетике 3D печати; тогда же — обсуждение зарубежных проектов «Росатома».

Начиная с полудня первого дня был дан ход подписанию различных соглашений, и одним из наиболее заметных стало подписание главных условий сделки по вхождению турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon в капитал АЭС «Аккую», находящейся на южном побережье Турции. «Росатом» строит все 4 реактора АЭС, а также останется ее основным владельцем на все время ее работы. Упомянутый консорциум выкупает 49% акций АЭС, своим финансовым участием обеспечивая исполнение проекта.

Глава наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко, зачитывая приветствие форуму от президента Путина, также задал парадоксальную на первый взгляд главную тему выставки — атомная энергетика как основа безуглеродной энергетики будущего.

Почему при при ближайшем рассмотрении странность объясняется, читайте здесь: Атомэкспо-2017: Главный атомный форум 2017 года

Читайте также другие статьи Бориса Марцинкевича, посвященные событиям и новостям энергетики.