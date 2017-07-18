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Массовая заготовка кормов до сих пор не началась в двух округах РФ

Экономика

В целом по стране на одну условную голову скота заготовлено 18,2% от потребности

Москва, 18 июля 2017, 10:28 — REGNUM  По данным Минсельхоза России на 14 июля, во всех категориях хозяйств заготовлено 15,9 млн тонн грубых и сочных кормов. Общая потребность в грубых и сочных кормах на зимовку 2017−2018 гг. составляет 30,1 млн тонн кормовых единиц или 16,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

В целом по стране на одну условную голову заготовлено 3,1 центнера кормовых единиц или 18,2% от потребности.

Заготовлено 5 млн тонн сена, 8,7 млн тонн сенажа, заложено 2,1 тыс. тонн зеленой массы на силос.

Массовая заготовка пока не началась в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

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