Массовая заготовка кормов до сих пор не началась в двух округах РФ

Москва, 18 июля 2017, 10:28 — REGNUM По данным Минсельхоза России на 14 июля, во всех категориях хозяйств заготовлено 15,9 млн тонн грубых и сочных кормов. Общая потребность в грубых и сочных кормах на зимовку 2017−2018 гг. составляет 30,1 млн тонн кормовых единиц или 16,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову.В целом по стране на одну условную голову заготовлено 3,1 центнера кормовых единиц или 18,2% от потребности.
Заготовлено 5 млн тонн сена, 8,7 млн тонн сенажа, заложено 2,1 тыс. тонн зеленой массы на силос.
Массовая заготовка пока не началась в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.