Ташкент и Ашхабад начали экономическое сотрудничество

Ташкент, , 10:11 — REGNUM Договор между Узбекистаном и Туркменией об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, подписанный 6 марта 2017 года в Ашхабаде в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Туркмению, вступил в силу 17 июля, сообщает МИД Узбекистана.

«В соответствии с положениями Договора, стороны будут активизировать взаимодействие по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, в том числе путем создания благоприятных условий для наращивания товарооборота, увеличения объемов и ассортимента взаимных поставок товаров (услуг), а также установления прямых деловых контактов между представителями бизнес-структур двух стран», — говорится в сообщении.

Договором также утверждается программа, предусматривающая реализацию 35 мероприятий в различных сферах экономического сотрудничества, сообщает МИД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита Мирзиёева в Ашхабад две страны также подписали Договор о стратегическом партнерстве, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программу сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы, другие двусторонние документы.

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