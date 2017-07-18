Развитие Крыма продолжится под казначейским сопровождением

Москва, , 09:49 — REGNUM Распоряжение, согласно которому Казначейство России должно обеспечить сопровождение средств по развитию ряда проектов в рамках развития Крыма, подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили 18 июля в правительстве РФ.

Распоряжение №1502-р подписано Медведевым 14 июля 2017 года.

«В целях поэтапного перехода к казначейскому сопровождению средств, получаемых юридическими лицами на основании отдельных государственных контрактов и договоров, Казначейству России поручено обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных на реализацию проектов в сфере развития транспортной системы, здравоохранения, космической деятельности, а также проектов в рамках социально-экономического развития Республики Крым», — говорится в сообщении.

Перечисленные проекты предусматривают апробацию ряда схем казначейского сопровождения. Речь идет как о документальном контроле операций, так и о контроле выполнения работ, оказания услуг, фактов поставки товаров.

Отметим, что пока казначейское сопровождение распространялось на те средства, которые субсидировал федеральный бюджет. Средства выделились юридическим лицам для реализации государственных контрактов.

Документом определены требования к условиям, подлежащим обязательному включению в государственные контракты, заключаемые в рамках их исполнения. Чтобы движение средств было прозрачным, планируется мониторинг реализации проектов по всей цепочке соисполнителей.

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