По итогам 2017 года промпроизводство в России может достичь цели в 2%

Москва, , 09:47 — REGNUM Промышленное производство в России по итогам июня текущего года выросло на 3,5% в годовом сопоставлении. При этом очищенные от волатильности данные с поправкой на сезонность демонстрируют, что за июнь индикатор сократился на 0,5% — первый раз за четыре месяца. Наблюдения Росстата показывают, что за полгода отечественная промышленность выросла на 2%, причем основная доля поддержки пришлась на второй квартал. Напомню, что газовый сценарий МЭР предполагает рост промпроизводства в РФ за 2017 год на уровне 2%.

В этом году промпроизводство растет пять месяцев из шести (февраль был неудачным из-за числа рабочих дней и заметного влияния сезонного фактора). В марте индикатор скорректировался, но реальный рост показал только однажды — в мае, когда взлетел сразу на 5,6%. Это если смотреть на годовой показатель. В месячном же сопоставлении промпроизводство держалось в отрицательной зоне в январе и феврале, март, опять же, оказался месяцем коррекции, а в апреле-июне индикатор плавно повышался, причем без всплесков.

Внутри компонентов отчета по промпроизводству внимание привлекает раздел производства легковых автомобилей. В июне показатель вырос на 16,9%, в то время как в мае он же укрепился на 15,6%. Суммарно за январь-июнь рост составил 20,7%, что для полумертвого сегмента выпуска отечественных автомобилей просто-таки рекорд. Впрочем, данные по производству машин совершенно не означают, что население скупает их так же энергично: покупательская способность россиян падает последние 30 месяцев, среднестатистический граждан вынужден экономить на повседневных расходах и вряд ли может себе позволить приобрести автомобиль, пусть даже кредитные ставки опустились до относительно приличных уровней.

В остальных значимых для промпроизводства сегментах наблюдается вполне спокойный прирост, который базируется как на внешней конъюнктуре (нефть и иные полезные ископаемые), так и на сезонном спросе внутри страны (обрабатывающая промышленность).

По итогам года промпроизводство вполне способно достичь фактической цели роста в 2%, но для этого необходимы минимум два условия: стабильная цена на энергоносители и продолжение господдержки автопрома, причем любыми эффективными механизмами.