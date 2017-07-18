Главную площадь Самары снова выставили на торги

Самара, , 09:55 — REGNUM Второй аукцион на проведение дополнительных работ по ремонту площади им. Куйбышева и четырех прилегающих к нему скверов объявил департамент благоустройства мэрии Самары. Как сообщает ИА REGNUM на эти цели выделено 105,7 млн рублей. С учетом уже выделенных на ремонт главной городской площади 243 млн рублей общая стоимость работ составит 348,5 млн рублей.

Согласно заданию, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года. К этому сроку отремонтируют наружное освещение, систему автополива, проведут озеленение.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт площади имени Куйбышева в Самаре проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. В марте текущего года на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Самары руководитель Департамента финансов и экономического развития мэрии Татьяна Офицерова отметила, что на проектирование и капитальный ремонт площади имени В.В. Куйбышева, включая ремонт четырех прилегающих скверов, будет направлено 407,7 млн рублей.

В мае первые торги по капитальному ремонту площади имени Куйбышева на сумму 243 млн рублей были объявлены несостоявшимися. Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары не нашел желающих благоустроить территорию. На эти средства до 31 октября 2017 года необходимо было заменить асфальт, отремонтировать общественные туалеты, наружные инженерные сети освещения и полива, благоустроить и озеленить скверы рядом с площадью. Позже конкурсная комиссия пересмотрела результаты тендера и признала победителем аукциона ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс».

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