Якутия приступила к формированию госбюджета на три года

Якутск, , 09:12 — REGNUM В Якутии специалисты ведомств приступили к формированию прогноза бюджета республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства финансов.

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Министерство финансов Якутии совместно с министерством экономики и департаментом проектного управления администрации главы и правительства республики провели рабочее совещание по вопросам формирования государственного бюджета. Разрабатываются новые государственные программы, реализация которых начнется с 2018 года.

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В процессе подготовки предстоит пересмотреть, актуализировать систему программных мероприятий, с учетом достижения целей, задач и индикаторов Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года. Главные программы должны учесть основы принципов и механизмов проектного управления. С 2018 года государственные программы Якутии распределят на семь блоков.

«Гармонично развитый и конкурентоспособный человек — главная ценность Якутии; Комфортное и безопасное пространство проживания для полноценной реализации человеческого потенциала; Глобально конкурентоспособные базовые отрасли экономики с расширенной сервисной средой при рациональном природопользовании и высокой социальной ответственности бизнеса; Новые конкурентоспособные перерабатывающие производства с длительными технологическими цепочками; Успешный регион «умной экономики», магнит технологий для нового качества жизни с формированием научно-инновационной системы, обеспечивающей лидерство по конкурентоспособным направлениям науки, технологий и креативной экономики; Благоприятная окружающая природная среда и глобальное экологическое равновесие в интересах будущих поколений; Регион с открытой и эффективной системой управления», — пояснили специалисты .

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутии на 2017 год был принят с параметрами: доходы — 165,7 млрд рублей, расходы — 169,9 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей. В марте дефицит увеличили до 6,6 млрд рублей. Госдолг республики составляет уже более 45 млрд и, по прогнозу долговой политики региона, к 2019 году вырастет до 56,5 млрд.