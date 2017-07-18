Крупнейший в мире алмаз могут продать по частям

Оттава, , 09:04 — REGNUM Алмаз весом в 1016 карат, на который не нашлось покупателей на аукционе Sotheby's, могут распилить на несколько камней. Драгоценный камень, получивший название «Наш свет», принадлежит канадской компании Lucara Diamond Corp. Об этом передает агентство Reuters.

«Это лишь второй камень более 1 000 карат, найденный за всю историю человечества», — отметил исполнительный директор компании.

На аукционе в 2016 г. за алмаз, найденный в 2015 году на месторождении в Ботсване, предложили $61 млн. Представители компании Lucara Diamond Corp изначально планировали выручить за камень $70 млн, поэтому нового хозяина алмаз так и не обрел.

Среди возможных вариантов, которые рассматривает фирма, разделение алмаза на несколько частей.