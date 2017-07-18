Тамбовский губернатор: Плодовые сады должны быть высажены в каждом районе

Тамбов, , 09:03 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей рабочей планерке поручил усилить работу по высаживанию плодовых деревьев. Работа будет проводиться в рамках реализации госпрограммы по поддержке развития садоводства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. В этом году в регионе планируется развести сады на 800 га, что больше прошлогоднего показателя на 200 га.

На губернаторской планерке шла речь о выполнении регионом мероприятий государственной программы по поддержке развития садоводства, которая реализуется с 2008 года. Госпрограммой предусмотрено возмещение хозяйствам части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов.

За годы реализации госпрограммы в тамбовское садоводство вложено более 1 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Заложено около 4 тысяч гектаров фруктовых садов, причем более половины — интенсивного типа, которые дают урожайность не менее 35 тонн с гектара.

В связи с курсом на импортозамещение усилилась господдержка садоводов. В этом году из федерального и регионального бюджетов будет направлено почти 319 миллионов рублей на возмещение затрат по плодово-ягодному направлению. Такая мощная господдержка позволит в этом году заложить не менее 800 гектаров новых садов, что на 200 гектаров больше прошлогодней цифры.

«Садоводство сегодня в приоритете. Им должны заниматься не только специализированные хозяйства, причем в каждом районе. Поэтому настаиваю, чтобы сельскохозяйственный блок совместно с муниципалитетами вел активную работу в сфере садоводства среди неспециализированных сельхозпредприятий, фермеров, потенциальных грантополучателей. Необходимо также создавать кооперацию и развивать переработку в этой отрасли. Нужна не просто региональная программа развития садоводства, а конкретный, развернутый план действий с разбивкой по всем муниципалитетам, — обозначил задачи глава региона Александр Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что для получения запланированного результата бюджетные средства должны быть использованы максимально эффективно. Для этого за процессом следует организовать многоуровневый контроль.

Тамбовской область — общероссийский центр садоводства, научная база которого представлена школой великого ученого-садовода Ивана Мичурина. Сегодня наукоград Мичуринск активно участвует в разработке инновационных технологий в садоводстве. Созданный в городе Федеральный научный центр имени Мичурина концентрирует лучший опыт садоводов России. Уникальный посадочный материал мичуринцев, новые технологии выращивания плодово-ягодных культур ежегодно демонстрируются на Дне садовода и широко применяются в разных регионах России, в том числе на Кубани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в области насчитывается более 5 тыс. гектаров садов. В 2016 году садоводы собрали 22,5 тыс. тонн яблок. В этом году валовой сбор планируется в объеме 40,5 тыс. тонн.