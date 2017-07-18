ЦБ КНР незначительно ослабил национальную валюту

Пекин, , 08:56 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором КНР, по состоянию на 18 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7611 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР ослабла на 49 базисных пунктов.

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что ослабление китайской валюты является временным явлением, не влияющим на темпы восстановления национальной экономике. По официальной версии Пекина, периодические ослабления юаня происходят из-за финансовой активности третьих стран, пишет «Синьхуа».

Западные экономисты настаивают на том, что власти КНР умышленно занижают курс национальной валюты с целью стимулирования экспорта-ключевого инструмента для восстановления экономики Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным в докладе Национального бюро статистики КНР, за первые шесть месяцев 2017 года ВВП страны увеличился на 6,9% и составил 38,15 трлн юаней ($5,66 трлн).

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