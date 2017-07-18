Париж, , 09:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сэкономить на органах местного самоуправления: он предлагает французским муниципалитетам сократить расходы на €13 млрд, пишет 18 июля Die Zeit.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) одобряют планы президента, также как и министр государственного бюджета Джералд Дарманин, который подчеркнул, что местные органы власти должны значительно сократить свои расходы до 2022 года.

Данное предложение исходит из избирательной программы Макрона. Тогда речь шла еще о €10 млрд.

Таким образом, Франция хочет выполнить свои обязательства перед ЕС и уложиться в показатель дефицита бюджета в 3% от ВВП к концу 2017 года.

Напомним, актуальный долг Франции составляет €2,15 трлн, премьер-министр Эдуард Филипп считает его «невыносимым».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции планирует также сократить €4,5 млрд путем сокращения бюджета министерств.

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