Brent сохраняет потенциал к дальнейшему росту

Москва, , 08:53 — REGNUM В понедельник, 17 июля, торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,00%, до $48,91 за баррель, WTI — на 1,11%, до $46,75 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 1,00% и составила $46,21 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На позитивной китайской статистике цена на нефть Brent в понедельник повышалась до $49,23 за баррель. Экономика Китая во II квартале выросла на 1,7% кв/кв и 6,9% г/г против прогноза 1,7 кв/кв и 6,8%. Участники рынка обратили внимание на то, что квартальный показатель вырос с 1,3%, а годовой не изменился и остался на уровне предыдущего месяца.

Цена остается торговаться в бычьем тренде от минимума $44,34 (21.06.17). На торгах в Азии Brent подорожал на 0,32%, до $48,49 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовало ослабление американского доллара на новостях, что программа здравоохранения Обамакэр (Obamacare) не будет отменена в ближайшее время.

Если европейские участники поддержат зародившиеся в Азии сессионные импульсы против американского доллара, то можно рассмотреть восстановление котировок с $48,49 до $49,50. Перед закрытием торговой сессии Американский институт нефти опубликует данные по запасам нефти. Сокращение запасов нефти в США поддержит покупателей, их увеличение вызовет на рынке краткосрочное нисходящее движение.