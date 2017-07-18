Курс рубля скорректировался на фоне дешевеющей нефти

Москва, , 08:46 — REGNUM В понедельник, 17 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 23,75 коп. (+0,40%), до 59,32 руб., курс евро — на 40,75 коп. (+0,60%), до 68,15 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-2,30%), евро/рубль — 427,2 млн евро (-26,86%).

На торгах в Азии нефтяной рынок получил поддержку от позитивной китайской статистики. Экономика Китая во IIквартале выросла на 6,9% против прогноза 6,8%. С первых минут торгов на Московской бирже курс доллара сдвинул пятничный минимум 59,04 на 58,96 руб., курс евро — 67,64 на 67,49 руб. Обновление минимумов произошло на фоне повышения цен на Brentдо $49,23 за баррель.

Укрепление рубля длилось недолго, поскольку Brentпосле обновления своего максимума дешевел до азиатской сессии вторника. Нефть подешевела на 1,92%, до $48,28. В течение дня курс доллара США восстановился до 59,32 руб., курс евро — до 68,15 руб.

Сегодня, 18 июля, в Азии Brentподорожал на 0,3%, до $48,49 за баррель. Нефтяные котировки выросли на фоне общего обвала курса доллара по всему валютному рынку форекс. Он подешевел на новостях, что программа здравоохранения Обамакэр (Obamacare) не будет отменена в ближайшее время, несмотря на усилия Белого дома. Сенаторы Майк Ли и Джерри Моран заявили, что не будут поддерживать пересмотренный республиканцами законопроект.

Исходя из этой новости и снижения курса доллара, можно предположить, что рубль с открытия Московской биржи резко подешевеет к единой валюте и незначительно к доллару. Если в течение двух часов курсы после открытия не вернутся к уровням закрытий вторника, то ослабление российской валюты продолжится до 59,75 руб. за 1 доллар, и 66,88 руб. за 1 евро. Помимо повышения нефтяных котировок, в течение всей недели рубль будет получать поддержку от налогового периода.