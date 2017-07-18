«Штрафы не помогут»: Как заставить операторов изменить тарифы на роуминг

Москва, , 08:54 — REGNUM Наложение штрафных санкций не окажет сильного воздействия на работу операторов связи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и Tele2 в случае их отказа менять тарифы, считает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, антимонопольная служба имеет право контролировать тарифы и наложить на операторов штрафы ввиду их доминирующего положения на рынке. Однако для подобных компаний такие убытки несущественны, и самый действенный способ в данном случае — приостановить деятельность организаций. В случае их неповиновения все обстоятельства дела будут обсуждаться в суде.

«Антимонопольная служба имеет право контролировать тарифы, и если она уже вынесла такое предписание в течение двух недель изменить тарифы, то те обязаны изменить либо в дальнейшем у них уже разбирательства перейдут в судебную плоскость, и они будут караться штрафами. Однако штрафы копеечные для таких компаний — это сотни тысяч рублей, здесь самое основное — приостановка деятельности. Тогда будут миллионные, если не миллиардные, убытки для компании», — подчеркнул Петропольский.

Отметим, по словам Главы управления по контролю над IT и связью ФАС Елены Заевой, кроме штрафов у ФАС есть другой вариант, как заставить операторов выполнять требования.

«У антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту норму», — отметила Заева.

По мнению Алексея Петропольского, помимо антимонопольной фазы, ФАС имеет право наложить какие-то взыскания только в виде штрафа, но никак не применять высчитывание в виде необоснованно полученной прибыли. Это возможно только через решение суда, которые, в свою очередь, не часто применяют подобную практику.

«Суды не любят такие карающие методы, потому что как они будут исчитывать? По сути здесь уже рыночные правила играют. Мегафон и другие операторы связи всегда могут сказать, что у каждого абонента было право выбора, и они могли перейти на любой другой оператор связи, которые не забирают данные деньги за пользование роумингом, но, тем не менее, они не перешли, и это выбор за каждым. С учетом того, насколько сейчас просто перейти с оператора на оператор, то крайне маловероятно, что им суд вынесет такое решение», — пояснил Петропольский.

Комментируя вопрос о том, почему ФАС решила предъявить требования к абонентам, Петропольский отметил, что на протяжении некоторого времени рассматривался закон о том, чтобы регулировать деятельность сотовых операторов и отменить сборы за представительство в каких-либо регионах.

«Но этот закон остался в обсуждении, и, самое главное, почему его обсуждали: принимать новый закон для того, чтобы изменить рыночные условия для каких-либо игроков, будь то сотовая связь — это бессмысленно, поэтому решили просто через ФАС на них надавить и изменить», — заключил он.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2) по внутрисетевому роумингу. Согласно предупреждению, данные мобильные операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, убрав необоснованную разницу цен. Операторы должны изменить тарифные условия в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий.

Таким образом, тарифы должны быть введены в действие через 24 дня. В сообщении ФАС также объясняется, что антимонопольная служба выявила нарушение закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. ФАС выяснила, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках. Проведя анализ ценовых предложений, служба установила, что эти действия ни экономически, ни технически не обоснованы.

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