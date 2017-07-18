Сбербанк поддержал бы создание новой ассоциации банков

Москва, , 08:41 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации, которая могла бы заменить Ассоциацию российских банков (АРБ). Ранее Сбербанк и еще семь крупнейших российских банков покинули ассоциацию.

Греф отметил, что Сбербанк не был инициатором выхода из АРБ, однако кредитная организация заявила, что готова поддержать другие банки в создании новой ассоциации.

«Мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — цитирует Грефа ТАСС.

Говоря о проблемах АРБ, глава Сбербанка отметил, что ассоциация перестала отвечать интересам банковского сообщества. Греф заявил, что «в сложный период времени» нужна такая ассоциация, которая имела бы вес в интересах всего сообщества и отстаивала интересы банков во взаимоотношениях с регулятором, а также властями.

Ранее из АРБ вышли Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Бинбанк. По их мнению, оценки АРБ не отражают реального мнения всех участников рынка.

Кроме того, оценки АРБ способствуют подрыву партнерства между кредитными организациями и мешают их сотрудничеству с ЦБ и госструктурами.