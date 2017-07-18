ЕЦБ проверит надежность акционеров Deutsche Bank

Берлин, , 06:48 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен запустить процедуры контроля собственности с целью «проверить надежность» двух крупнейших акционеров в немецком финансовом конгломерате Deutsche Bank: королевскую семью Катара и китайскую компанию NHA Group, пишет 17 июля Die Tagesschau.

Цель данных процедур — исключить подозрения, что иностранные инвесторы, владеющие почти 10% акций Deutsche Bank, могли вести противозаконные сделки: отмывание денег или финансирование терроризма.

В целом Deutsche Bank имеет около 600 тыс. акционеров.

Напомним, что королевская семья Катара является акционером немецкого конгломерата с 2014 года, а китайская компания — с 2017 года.

Имея большой процент акций, они имеют право присутствовать на ежегодных общих собраниях и блокировать принятие важных решений.