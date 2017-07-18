Трассу Ванино – Лидога в Хабаровском крае оснащают экстренной связью

Хабаровск, , 07:03 — REGNUM Федеральную трассу Ванино — Лидога в Хабаровском крае оснащают системой экстренной связи в стандарте GSM 900/1800. Это позволит обеспечить важнейшую артерию, связывающую побережье Татарского пролива и столицу региона, качественной и бесперебойной связью, передает корреспондент ИА REGNUM.

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До настоящего времени важнейшая трасса дальневосточного региона, связывающая не только свободный порт Ванино с остальной Россией, но и, посредством паромной переправы, Сахалин с материком, была фактически лишена качественной связи.

Проект оснащения трассы качественной связью разработали дальневосточные ученые ТОГУ — профессор, доктор технических наук Сергей Бурков и аспирант Денис Вегера.

Финансирует проект отраслевое региональное министерство — Министерство информатизации и связи.

На сегодняшний день выбраны и утверждены площадки для монтажа первых 6 точек связи. Две мачты уже смонтированы, до конца июля на них установят необходимое оборудование. До конца 2017 года планируется установить три станции, каждая из которых обеспечит 20-километровое покрытие.

Надежную связь на важнейшей для региона станции ждут как обычные автолюбители, так и водители большегрузных автомобилей, доставляющие грузы на Сахалин и в другие точки ДФО. Особое значение наличию качественной связи придают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса Ванино — Лидога строится с середины 90-х годов прошлого века. Трассу обещали сдать в 2017 году, однако в 2015-м правительство РФ пыталось отложить окончание строительства до 2025 года, что вызвало вполне понятное возмущение как в Хабаровском крае, так и на Сахалине. По данным Минвостокразвития, скорейший ввод трассы существенно ускорит доставку грузов в свободный порт Ванино и порт Советской Гавани, в том числе — доставку из приграничных провинций Китая. Дорога является частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб», обеспечивая связь юга и востока Хабаровского края с федеральными трассами Чита — Хабаровск и Чита — Владивосток. В настоящее время достроить осталось незначительное количество участков, но в целом трасса почти готова к дальнейшему обустройству и созданию необходимой инфраструктуры.