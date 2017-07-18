Под Казанью построят служебный коттеджный посёлок

Казань, , 05:52 — REGNUM

Высказать своё мнение по проекту строительства коттеджного посёлка рядом с садовым обществом и лесом жители Казани смогут 8 августа. На этот день назначены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории комплекса индивидуальных домов на Оренбургском тракте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление исполкома.

Инициатором проекта выступает ООО УК «БизнесПрофТрейдинг». Согласно ЕГРЮЛ, компания создана в Казани 16 ноября 2011 года. Учредитель — Рашит Гильфанов. Основная деятельность компании связана с управлением фондами.

Участок, на котором планируется построить коттеджи, с одной стороны граничит с наделом, чьё разрешённое использование не определено, а с других с лесом и старой дорогой. Площадь территории застройки — 17,08 га, из которых жильём планируют занять 79,1% — 13,52 га. Это позволит к 2018 году возвести 20,6 тыс. кв. м жилья. Ещё 3,45 га займут объекты общего пользования и 0,075 га определено под объекты инженерной инфраструктуры. Вся территория разбита на 92 участка.

Предполагается, что в новом посёлке будут проживать почти 300 человек. Все они являются сотрудниками ООО и их семьями. Строительство социально-образовательной инфраструктуры не планируется. Для этого инициатор проекта предлагает использовать имеющиеся объекты обслуживания на территориях Приволжского района Казани. Отвозить детей в учебные заведения планируется централизованно на спецавтобусе. Детский сад будет размещён в строящемся ЖК «Лазурные небеса», где застройщик выкупает первый этаж. Детей школьного возраста планируют устроить в возводимую в жилом комплексе «Октябрьский городок» школу на 1,5 тыс. мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало июля в республике построено 1 115,1 тыс. кв. м. жилья. Из них по программе малоэтажного строительства — 4 590 домов из плановых 8 800.