Трутнев доложил Путину о 2,1 трлн рублей инвестиций в Дальний Восток

Владивосток, , 05:50 — REGNUM На Дальнем Востоке к реализации заявлено 637 проектов с общим объёмом инвестиций более чем в 2,1 трлн рублей. Такие цифры озвучил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей встречи с Владимиром Путиным в Кремле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К реализации в общей сложности утвердили 637 инвестиционных проекта с объёмом капиталовложений, превышающим 2,1 трлн рублей.

«Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что эти проекты ещё надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведётся», — доложил Юрий Трутнев.

В Кремль полпред приехал с фотографиями уже отстроенных предприятий — таковых 35. К концу 2017 года их число должно увеличиться до 85. Объём уже проинвестированных частных средств в экономику ДФО превысит 115 млрд рублей. На 1 бюджетный рубль привлекается 10 частных рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест — 5,5 тысяч.

По словам Юрия Трутнева, после замечания президента об отсутствии высокотехнологичных проектов, к настоящему моменту их в структуре общего объёма инвестиций — 19%. При этом полпред констатировал, что это немного.

«Создаём вместе с Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской венчурной компанией фонд по привлечению и разработке новых технологий на Дальнем Востоке», — добавил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, наихудший результат по параметрам иностранного капитала в экономике регионов Дальнего Востока показывает Магаданская область — отток за последние годы составил $765 млн, Чукотка — $78 млн, Амурская область — $4 млн. Прирост показали следующие субъекты: ЕАО — $160 млн, Камчатка — $165 млн, Хабаровский край — $284 млн, Якутия — $389 млн, Приморье — свыше $1 млрд, Сахалин — почти $20 млрд.