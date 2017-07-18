«Татфондбанк» отзывает свыше 31 млн рублей кредитных платежей

Казань, , 05:53 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии получил от обанкроченного «Татфондбанка» ещё три иска, оспаривающих денежные переводы в период, когда уже было известно о финансовых проблемах банка. Общая сумма «отзываемых» платежей составляет 31,03 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего банка.

Признать недействительными и применить последствия их недействительности конкурсный управляющий просит для переводов ОАО «Васильевский хлебозавод», ООО «Интагма» и ООО «Колос». Все они проводились в счёт погашения задолженности по кредитным договорам, подписанным в 2013—2016 годах. Самый крупный перевод был осуществлён 13 и 14 декабря 2016 года со счёта ООО «Интагма» — 18 772 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» прошло в Казани 17 июля. На нём был выбран комитет кредиторов, в состав которого вошла председатель региональной общественной организации «Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» Александра Юманова. Всего в собрании приняли участие около 650 человек.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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