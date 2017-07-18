СМИ: Россия в разы увеличила экспорт овощей с начала 2017 года

Москва, , 04:46 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала многократный рост экспорта овощей в январе-июне 2017 года. Об этом 18 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза в правительство РФ.

Согласно данным ФТС, которые приводит министерство, с начала года Россия стала экспортировать почти в четыре раза больше помидоров, в 3,5 раза выросли поставки за рубеж замороженных овощей, в два раза — консервированной овощной продукции. Кроме этого, на 29,2% увеличились поставки огурцов, на 12,6% — капусты.

Представители отраслевых называют главной причиной роста экспорта увеличение объёмов производства, отмечает издание. Однако в будущем, по их мнению, эта тенденция вряд ли сохранится.

Перспективы сохранения показателей в текущем году специалисты напрямую связывают с погодными условиями: если температуры останутся на таком же низком уровне, то урожай вряд ли будет хорошим, а следовательно роста поставок в другие страны ожидать не стоит.

Напомним, ранее в Национальном союзе агростраховщиков заявили, что в 2017 году российские сельхозпроизводители могут понести до 2,6 млрд рублей убытков из-за неурожая в результате холодного лета.

Сообщалось также, что в текущем году урожай застраховало гораздо меньшее число хозяйств, чем годом ранее, и страховщики считают, что убытки в конечном итоге могут лечь на плечи федерального бюджета.