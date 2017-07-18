Аукцион по продаже гостиницы Hyatt во Владивостоке не состоялся

Владивосток, , 03:52 — REGNUM Аукцион по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке, который начали возводить к саммиту АТЭС-2012 года, признали несостоявшимся. На скандальный недострой не поступило ни одной заявки, хотя торги должны были начаться с 4,1 млрд рублей вместо инвестированных в объект свыше 9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В минувшую пятницу, 14 июля, должен был состояться «английский аукцион», то есть на повышение начальной цены — от 4,1 млрд рублей на 5 млн рублей. Однако ни одного претендента на покупку недостроя, начиная с 31 мая, так и не появилось.

Теперь торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt будут проходить по типу «голландского аукциона» — начальную цену скандального объекта саммита АТЭС-2012 года понизят до 2,9 млрд рублей. Дата следующего аукциона должна быть назначена в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, на торги недостроенную гостиницу Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке «Российский аукционный дом» выставил ещё 31 мая. И только в конце июня депутаты Законодательного собрания Приморского края официально закрепили порядок продажи объекта: сначала по типу «английского аукциона», а затем — «голландского».

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Депутат Галуст Ахоян выразил надежду, что стоимость Hyatt может в результате торгов многократно повыситься, хотя его коллега по парламенту Владимир Беспалов настаивал на том, что Контрольно-счётная палата должна затребовать расчёты, по которым производилась оценка стоимости объекта, поскольку инвестиции за годы простоя превысили 9 млрд рублей.

Строительство двух гостиниц Hyatt было начато во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 года. В общей сложности, на возведение объектов уже было выделено около 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 — средства краевой казны. При этом изначально строительство отелей на Корабельной набережной и мысе Бурном оценивалось в 7,5 млрд рублей.

Гостиницу Hyatt на Корабельной набережной было решено достраивать. Генподрядчик ОАО «Наш дом — Приморье» намерен взять у банка кредит в 1,2 млрд рублей. Вопреки предостережению прокурора Приморского края гарантия на получение указанной суммы была одобрена депутатами регионального парламента.