Греф: Сбербанк поддерживает создание новой банковской ассоциации

Москва, , 00:36 — REGNUM Сбербанк поддерживает идею создания в России новой банковской ассоциации. Об этом заявил глава банка Герман Греф, комментируя конфликт вокруг Ассоциации российских банков (АРБ), передаёт «Россия 24».

«Мы не были инициаторами этого дела, но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — сказал Греф.

По его словам, АРБ перестала отвечать интересам банковского сообщества и превратилась в «несменяемую власть одного человека и стала элементом его постоянного пиара».

Как ранее передавало ИА REGNUM, ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк, приняли решение покинуть АРБ.

Причиной такого решения было названо, в частности, снижение эффективности деятельности ассоциации.

Читайте также:

Крупнейшие российские банки покинули АРБ

ЦБ «переживает за результат» развития конфликта между АРБ и банками