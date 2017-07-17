В банке «Югра» не обнаружено забалансовых вкладов

Москва, , 21:33 — REGNUM Проверка главной инспекции Банка России (ГИБР) выявила отсутствие забалансовых вкладов в банке «Югра». Ранее другая проверка ЦБ показала, что оснований для ввода временной администрации нет. Эти данные для служебного пользования оказались в распоряжении редакций газеты «Известия» и агентства ПРАЙМ.

Как пишут «Известия», в справке уполномоченного ЦБ от 30 июня указано, что «доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Уполномоченный резюмирует, что в банке обнаружена существенная недооценка кредитного риска и применены меры воздействия. Оттока средств клиентов не установлено, а в ближайшее время возможен рост просроченной задолженности.

В распоряжении агентства «ПРАЙМ» оказался акт проверки Центрального банка от 14 июля, подтверждающий, что еще до введения временной администрации в банк «Югра», в кредитной организации не было забалансовых вкладов. К этому виду комиссия ЦБ пришла по итогам двухмесячного расследования. По версии издания, поводом для проверки стал сбой в работе серверов, возникший в конце апреля из-за нарушения в системе энергоснабжения. «Банк располагал программным продуктом для формирования реестра обязательств перед вкладчиками по установленной форме и в установленный срок. Реестр обязательств банка перед вкладчиками, содержащий данные учета на конец дня 03.05.2017, соответствовал данным бухгалтерского учёта», — отмечается в документе.

«ЦБ неоднократно проводил проверки на наличие забалансовых вкладов, — подчеркнул экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. — Одна из таких закончилась в марте этого года и очередной раз доказала соответствие реестра вкладчиков бухгалтерской отчётности».Что стало истиной причиной отстранения руководства банка «Югра» до сих пор остается загадкой, отмечают издания. Однако большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что уход с рынка ведущего в России банка нанесет ущерб экономике России. «Разрушительность западных санкций ничто по сравнению с разрушительностью санкций, наложенных на Россию либеральным правительством Медведева и Центробанком», — уверен политик и экономист Михаил Делягин.

июля депутаты от фракций ЛДПР и «Единой России» поручили профильным комитетам составить запросы в Генпрокуратуру, ЦБ и Агентство по страхованию вкладов получить информацию о проводимых проверках «Югры», выявленных нарушениях и принимаемых мерах по защите интересов кредиторов и государства. По мнению парламентария Владимира Сысоева, одного из инициаторов проекта, денег, имеющихся в фонде АСВ, может не хватить на выплаты вкладчикам. Это косвенно подтвердили и в самом АСВ. На прошлой неделе руководитель агентства Юрий Исаев заявил РИА «Новости», что остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов составляет 163 миллиарда рублей. Между тем размер компенсаций вкладчикам, только по предварительной оценке, может составить более 180 миллиардов. АСВ может обратиться за кредитом в Центробанк, однако на сегодняшний день большая часть лимита долга агентства перед регулятором уже выбрана, пишет Лента.ру.

О готовности основного акционера банка Алексея Хотина оздоровить банк «Известиям» сообщил Дмитрий Шиляев: «Нужно дать возможность акционерам самооздоравливать банки, в том числе привлекая дополнительных рыночных инвесторов».

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