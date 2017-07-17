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Новым постпредом МВФ в Молдавии стал украинец Владимир Тулин

Экономика

Кишинев обещает неукоснительно соблюдать условия Международного валютного фонда

Кишинёв, 17 июля 2017, 20:52 — REGNUM  МВФ назначил нового постоянного представителя фонда в Молдавии. Как сообщили 17 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, им стал украинский экономист Владимир Тулин. Действующий постпред Армине Хачатрян завершит свою миссию в августе.

Владимир Тулин прибыл в Молдавию в составе экспертов миссии фонда, чтобы обсудить последние экономические и социальные изменения в Молдавии в контексте реализации Меморандума с МВФ.

«Программа с МВФ помогла нам восстановить доверие иностранных партнеров, и мы сосредоточимся в дальнейшем на обеспечение его надлежащего выполнения», — сообщил молдавский премьер-министр Павел Филип, принимая миссию фонда.

Миссия Международного валютного фонда будет находиться в Кишиневе до 21 июля.

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Экономика Молдавии