«Россия играет важную роль в сфере атомной энергетики»

Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод — Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации — дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

«Я работаю представителем в Вене меньше года и решил, что было бы очень полезно получить больше информации о российском опыте в тех областях, которые представляют интерес для моей страны и в целом для МАГАТЭ, — заявил постоянный представитель Бразилии при МАГАТЭ Марсель Биато. — То, что мы смогли в ходе технического визита близко и в очень интенсивном режиме познакомиться (с российскими ядерными технологиями), — это показатель прозрачности и открытости, которые очень важны для повышения доверия атомной отрасли где бы то ни было. Так что я очень ценю это приглашение, и тот факт, что число представителей разных стран, принимающих участие в технических турах, растет, говорит о том, насколько это важное мероприятие. Если говорить о плавучих атомных энергоблоках, я бы хотел отметить, что Бразилия, будучи тропической страной, а не страной с умеренным климатом, сталкивается с теми же логистическими проблемами, что и Россия. У нас очень большие расстояния, зачастую дороги пролегают через малонаселенные территории, а это означает наличие определенных логистических проблем в энергоснабжении и стимулировании развития отдаленных территорий. Таким образом, мы с большим интересом относимся к идее создания эффективной системы транспортировки электроэнергии в отдаленные территории нашей страны.

Очевидно, что-то, что Россия делает сейчас — это очень инновационно и креативно, и, конечно, вызывает большое количество вопросов и ставит определенные вызовы. Очевидно, что в связи с развитием проекта ПАТЭС возникают вопросы, связанные с оценкой безопасности и эффективности, и мы будем очень внимательно наблюдать за развитием проекта, так как он представляет для нас большой интерес».

«Это уже второй технический тур в Россию для дипломатов при международных организациях в Вене, в котором я участвую. В 2014 году я смог побывать в аналогичном туре в Мурманскую область. Я побывал там на атомных объектах, в частности, на ледоколе. A теперь я рад, что у меня появилась возможность увидеть, как эти ледоколы строятся, — отметил постоянный представитель ЮАР при МАГАТЭ, председатель Совета управляющих МАГАТЭ Тебого Сеоколо. — Этот технический тур был очень плодотворным. Россия играет важную роль в сфере атомной энергетики. Как председатель Совета управляющих МАГАТЭ, я также знаю, насколько активно Россия участвует в деятельности агентства. Для нас очень важно увидеть то, что она делает и как применяет рекомендации, разработанные МАГАТЭ, а также узнать о тех инновациях и усовершенствованиях, которые она продолжает внедрять в области ядерных технологий, ядерной безопасности, доступа к ядерным материалам, а также в культуре безопасности атомной отрасли. В ходе поездки мы познакомились с проектом плавучего атомного энергоблока. Это первый в своем роде, уникальный проект. Мы очень внимательно наблюдаем за его реализацией и хотели бы увидеть, как Россия продвинется на этом пути. Это очень интересный инновационный проект, который, возможно, поможет решить проблемы энергобезопасности в будущем. Мы бы также хотели поблагодарить российского посла при международных организациях в Вене Владимира Воронкова. Количество послов, участвующих в этом туре, достаточно высоко (31 посол). Они представляют разные регионы мира: Азию, Африку, Европу, Латинскую Америку. Это очень хороший показатель, что так много послов отозвались на приглашение г-на Воронкова. Я уверен, что в будущих поездках примет участие еще больше дипломатов».

«Я нахожусь под очень большим впечатлением от передовой технологии, которую нам продемонстрировали в ходе технического тура, — рассказала постоянный представитель Филиппин при международных организациях в Вене Мария Зенеида Ангара Коллинсон. — На Росатоме и на городе Санкт-Петербурге лежит огромная ответственность, чтобы гарантировать, что эта передовая технология не только приносила пользу населению России и вообще людям во всем мире, но и обеспечивала безопасность, потому что иногда между прогрессом и безопасностью возникает нечто вроде торга. Однако они не должны быть взаимоисключающими, прогресс и безопасность могут идти рука об руку. И если Росатом сможет это обеспечить, то он будет мировым лидером во многих областях. Мы на Филиппинах очень активно рассматриваем вопрос о том, чтобы включить атомную энергетику в наш энергобаланс. Поскольку Филиппины являются архипелагом и состоят и множества островов, возможно, плавучая атомная станция могла стать решением, которое позволило бы развивать и индустриализировать отдаленные острова, принадлежащие Филиппинам».

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