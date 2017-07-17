«Мы все более убеждаемся в ценности ядерных технологий»

Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод — Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации — дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

«Важнейший вопрос, который вошел в повестку визита — это связь атомной энергетики с экологией, — заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков. — Станция расположена в одном из самых чистых мест Ленинградской области и наглядно демонстрирует, что атомная энергетика становится «зеленой». На ЛАЭС наши гости получили глубокие ответы на все вопросы, касающиеся безопасности, и понимают, что российские станции — пожалуй, самые, безопасные в мире».

«У меня очень хорошие впечатления от поездки на Ленинградскую АЭС, — отметил посол Вьетнама при международных организациях в Вене Ву Вьет Ань. — Для меня это не первая такая поездка, я уже побывал на Ростовской АЭС два года назад. Тогда я увидел процесс строительства атомных реакторов в России, а в этот раз познакомился с тем, какие меры безопасности принимаются на российских АЭС и как работает связанное с безопасностью оборудование. Я убежден, что атомная энергия — это энергия будущего и я бы хотел, чтобы Росатом почаще организовывал такие туры, чтобы как можно больше представителей разных стран узнавали о российских ядерных технологиях. Меня особенно заинтересовали системы пассивной безопасности, это для нас, развивающихся стран, которые хотят или готовятся развивать атомную энергетику, это очень нужно, потому что простые люди боятся. Информирование о системах безопасности должно быть ближе к людям, и тогда у атомной энергетики будет больше шансов».

«Очень познавательный и интересный визит. С учетом потенциально возможной перспективы развития атомной энергетики в Перу — это хорошая возможность узнать как можно больше о мирном применении ядерных технологий, а также об атомных станциях и их системах безопасности. Российский опыт и современные российские наработки впечатляют», — подчеркнул посол Перу при международных организациях в Вене Фернандо Рохас.

«Это моя третья поездка из пяти, организованных Росатомом для послов в Вене, — рассказал посол Иордании при международных организациях в Вене Хуссан аль-Хуссейни. — Должен сказать, что в каждой из этих поездок мы получаем огромные впечатления от тех новых технологий и разработок, которые нам представляют. В этот раз самыми главными темами технического тура стали вопросы безопасности, и в этот раз благодаря полученной информации мы убедились не только в безопасности ядерных технологий самих по себе, но и в безопасности технологий, предлагаемых именно Росатомом. Мы все более и более убеждаемся в ценности ядерных технологий, и это в свою очередь позволяет нам проводить информационную работу среди нашего населения, имея на руках цифры и информацию о технических характеристиках атомных энергоблоков и уровне их безопасности, которую нам предоставили здесь. Мы можем предоставить нашему населению не только информацию, подтверждающую привлекательность атомной энергетики, но и рассказать о том, что вовлеченность в использование этих технологий может приносить хорошие плоды для окружающей среды».

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