В Марий Эл обсудили реформу контрольно-надзорной деятельности

Йошкар-Ола, , 19:22 — REGNUM В Йошкар-Оле состоялось расширенное совещание по вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности. Работу деловой площадки открыл врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Работа по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в Республике Марий Эл налажена. Нам удалось сформировать достойную команду экспертов, которые серьезно и профессионально этой темой занимаются. Эту работу мы ведем достойно, что, кроме прочего, влияет и на имидж республики», — отметил Евстифеев.

«Мероприятие уникальное, поскольку в таком формате проходит в первый раз. Что касается готовности субъекта к реформе КНО (контрольно-надзорных органов), очень важно, что глава республики держит на личном контроле, заместитель председателя правительства координирует реформу в регионе. Думаю, при таком серьезном административном ресурсе, результаты будут успешны. Марий Эл вполне может стать примером другим субъектам: республика — один из первых регионов в РФ, на территории которого уже реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности», — заявил в свою очередь заместитель директора департамента правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство», секретарь правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в РФ Андрей Спиридонов.

С докладами в рамках совещания выступили директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития РФ Надежда Машкова и начальник отдела автоматизированных и аналитических систем Минсвязи РФ Александр Чураев. В своих выступлениях они остановились на повышении качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях, изменениях в способах оценки эффективности деятельности КНО, подготовке публичных слушаний с предпринимателями и другими субъектами контроля и надзора, автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

«Проведенная в ходе совещания работа в комплексе позволяет увидеть собственные ошибки и недоработки, внедрить в регионе передовые практики других субъектов федерации. Мы пытаемся в своей работе использовать самый максимальный формат, для того, чтобы о целях и задачах проекта всем было понятно и доступно. Во-вторых, получая методическую помощь от федерального центра, мы сами много чему учимся. Кроме того, делимся собственными наработками, которые успели внедрить в практику», — сказал по итогам совещания первый зампред правительства Марий Эл Сергей Сметанин.

«Сегодняшнее совещание можно назвать своего рода «разогревом» перед большим федеральным совещанием, которое пройдет в Йошкар-Оле в конце лета уже с участием старшего должностного лица: федерального министра Михаила Абызова. Мы будем этот опыт масштабировать», — заверил Спиридонов.

Реализация реформы контрольно-надзорной деятельности будет проводиться в направлении сокращения административного давления на бизнес и повышения безопасности государства и общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности.

На достижение этих целей направлены 8 проектов, первоочередным из которых является переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан.

Начиная уже с 2018 года, все плановые проверки будут проводиться исключительно исходя из категорий рисков.

Деятельность КНО будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. На первое место выйдет реальное снижение смертности, показатели травматизма, заболеваемости и экономического ущерба.