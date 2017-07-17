ФосАгро обсудила перспективы сотрудничества с европейскими коллегами

Будапешт, , 19:21 — REGNUM Одна из трейдинговых компаний Группы «ФосАгро» — «ФосАгро-Балтик» — в ходе семинара в Будапеште обсудила перспективы сотрудничества с ключевыми потребителями из Восточной Европы.

Во встрече принимали участие представители 20 компаний — дистрибьюторы удобрений, средств защиты растений, семян и техники. Работа с дистрибьюторами позволяет максимально оперативно и качественно удовлетворять потребности аграриев в минеральных удобрениях.

На встрече обсуждались, в том числе, современные агротехнологии применения минеральных удобрений, рекомендации по внесению в зависимости от конкретных сельхоз культур и почв, а также преимущества удобрений производства «ФосАгро» — их экологическая чистота, гранулометрия, высокая доступность фосфора растениям.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин, «ФосАгро-Балтик» со штаб-квартирой в Варшаве начала свою деятельность в 2016 году, и активно работает на рынках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии.

«С помощью этой трейдинговой компании «ФосАгро» существенно расширила присутствие на рынках названных стран, реализовав в 2016 году 525 тыс. тонн удобрений», — подчеркнул Сергей Пронин.

«Мы сотрудничаем с «ФосАгро» уже более 5 лет и не первый раз участвуем в подобных мероприятиях компании. Семинар предоставляет широкие возможности как для общения с руководством «ФосАгро», так и для обмена опытом с коллегами и партнерами по отрасли. Как и в прошлом году, «ФосАгро-Балтик» поделилась своими планами на ближайшее будущее (к слову сказать, все планы, озвученные в прошлом году в Кракове, были выполнены, и даже перевыполнены), были подняты очень важные для нас, как для клиента, вопросы: ассортимент продукции для рынков Эстонии, Литвы и Латвии и форма фасовки», — отметил Линас Гриневичус, представитель литовской компании"Agrochema».

«Компания «Osadkowski SA» впервые участвует в подобном мероприятии «ФосАгро». Семинар произвел действительно очень сильное впечатление. Здесь компания «ФосАгро», в частности, подразделение «ФосАгро-Балтика», создала уникальное пространство для открытого диалога со своими партнерами. Мы видим, что «ФосАгро» серьезно относится к развитию и продвижению своей продукции. В трех словах я бы описал эту компанию так: высокий потенциал к росту и развитию, уникальные активы и фосфатное сырье, потрясающие люди — удивительно доброжелательные и профессиональные сотрудники. С нетерпением будем ждать семинара в следующем году!», — подчеркнул, подводя итоги деловой встречи Войцех Осадковский, ведущий менеджер компании «Osadkowski SA».

«Наш опыт работы с «ФосАгро» составляет уже более пяти лет, прежде мы работали с польскими производителями минеральных удобрений. Переход к сотрудничеству с «ФосАгро» был непростым, но сейчас мы видим, что однозначно выиграли. Решающим фактором стало, в первую очередь, качество продукции — в этом отношении «ФосАгро», по нашему мнению, является лидером рынка, во-вторых, комфортная ценовая политика и надежность, а также открытость к партнерским отношениям. Компания прислушивается к нам, дистрибьюторам, и к рынку, гибко реагирует на изменения условий и всегда старается идти навстречу. Мы можем открыто обсуждать важные для нас вопросы, и это очень важно. Равно как и агрономическая поддержка — часть презентации была посвящена агрономии и рекомендациям применения продукции «ФосАгро» для тех или иных сельскохозяйственных культур с учетом особенностей почв данного региона», подчеркнул Кароль Сватски, представитель компании Fertilizer Director, Scandagra Polska.