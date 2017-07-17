Прибалтийские страны демонстрируют самую высокую годовую инфляцию в ЕС

Рига, , 19:10 — REGNUM В Латвии, как и в Эстонии, в июне 2017 года годовая инфляция составила 3,1% — это второй самый высокий в ЕС показатель после Литвы, где годовая инфляция в июне составила 3,5%, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat, сообщаетLETA.

В целом, годовая инфляция в июне зарегистрирована в 26 странах ЕС. В Ирландии зафиксирована годовая дефляция в размере 0,6%, а данные об июньской инфляции в Великобритании недоступны.

В свою очередь, самая низкая годовая инфляция в июне зарегистрирована в Дании (+0,4%), в Румынии она составила 0,7%, во Франции — 0,8%. Также сообщается, что в среднем по ЕС годовая инфляция в июне составила 1,4% (в мае — 1,6%), в еврозоне — 1,3% (1,4%). В июне 2016 года инфляция и в ЕС, и в еврозоне составляла 0,1%.

В Латвии и Хорватии месячная инфляция в июне 2017 года составила 0,4%. Выше она была только в Греции (0,7%) и на Мальте (1%). В Литве месячная инфляция составила 0,2%, в Эстонии, а также в Ирландии, Испании, Венгрии и Швеции — 0,1%.

Месячная инфляция в июне зарегистрирована в 12 странах ЕС, в Чехии, Франции, Люксембурге, Словакии и Финляндии потребительские цены сохранились на майском уровне, в 10 остальных странах ЕС зарегистрирована месячная дефляция. Самой высокой в июне она была в Португалии (-0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, больше всего на уровень годовой инфляции повлияло повышение цен на продовольствие и безалкогольные продукты, связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги, услуги связи, а также алкогольные напитки и табачные изделия. Так, продовольствие и безалкогольные напитки за год подорожали на 5,4%, табачные изделия — на 6,7%, связанные с жильем товары и услуги — на 2,1%, связанные с транспортом товары и услуги — на 6,4%, а услуги связи — на 6,9%. В свою очередь, средний рост уровня цен на топливо для транспорта, составил 18,2%.

В министерстве финансов Латвии заявили, что в стране наблюдается самая высокая годовая инфляция с 2012 года.

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