«ЯрОблЕИРЦ» выставил в Ярославле 40 тысяч неправильных квитанций

Ярославль, , 18:39 — REGNUM Начало работы единого платежного агента по начислению коммунальных платежей в Ярославле — «ЯрОблЕИРЦ» вызвало многочисленные жалобы жителей. 17 июля в офис компании на улице Терешковой выстроилась очередь, хвост которой находился на улице. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом стали ошибки в квитанциях по оплате холодной воды и водоотведения в одном из крупнейших районов города — Заволжском. Речь идет о домах, обслуживаемых ООО «Управдом Заволжского района». Ранее жители этих домов (около 40 тыс лицевых счетов) получали квитанции от «Ярославльводоканала» через другую организацию — НАО «РКЦ».

Однако «Ярославльводоканал» заключил договор с новым посредником — «ЯрОблЕИРЦ». Если ранее жители при оплате вписывали показания приборов учета прямо в квитанцию, то при смене платежного агента эта информация не была получена. В итоге «ЯрОблЕИРЦ» выставил счета не по фактическому потреблению, а по нормативу, что в большинстве случаев значительно превышает обычные платежи.

Возмущенные люди звонками и визитами фактически парализовали офис «Заволжского управдома», после чего отправились в единственный ярославский офис «ЯрОблЕИРЦ». На ситуацию вынуждена была отреагировать мэрия Ярославля, которая призвала жителей фактически игнорировать выставленные в квитанциях суммы.

«Хочу донести до всех жителей города Ярославля информацию о том, что в результате перехода с июня на расчеты через областное ЕИРЦ при начислении платы возник технический сбой, который и вызвал начисления не по показаниям прибора учета, а исходя из нормативов. Мэрия города Ярославля совместно с правительством Ярославской области доводит до заволжан информацию о том, что в этом месяце оплачивать квитанции мы рекомендуем, исходя из квитанций предыдущего месяца. Условно говоря, рекомендуем оплатить за июнь ту сумму, которая была начислена в мае согласно вашим приборам учета. Волноваться жителям Заволжского района не стоит. В июле будет произведен перерасчет, исходя из фактических показаний. Никаких штрафных санкций к тем, кто заплатит меньше, применяться не будет», — приводит официальный портал мэрии слова первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Натальи Шетневой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичные проблемы возникли при внедрении «ЯрОблЕИРЦ» в Переславле-Залесском и Рыбинске. Лоббированием единого расчетного центра занимается правительство Ярославской области. При этом «Ярославльводоканал» заключил с компанией договор на сумму до 100 тыс рублей. Конкурсная процедура на сумму 6,2 млн рублей на право организации начисления и сбора платежей пока еще не завершена.

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