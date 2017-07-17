Мэрия Орла возьмет кредит на питание школьников

Орел, , 18:32 — REGNUM Орловские школьники и в будущем учебном году смогут питаться бесплатно — городские власти решили сохранить бесплатное школьное питание для всех учеников, несмотря на большой долг перед поставщиками и угрозу уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета Орла.

Депутаты на заседании комитетов по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности и землепользованию поддержали изменения в бюджет города на 2017 год: расходы увеличены на 60 млн рублей — эти деньги и направят на обеспечение бесплатным питанием школьников.

На эту же сумму планируется увеличить и размер дефицита бюджета — теперь он составит 356 млн 710,6 тыс. рублей или 11,3% от налоговых и неналоговых доходов городской казны.

Деньги городские власти рассчитывают получить за счет бюджетного кредита: на сумму в 60 млн рублей, со сроком погашения в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос обеспечения бесплатным питанием орловских школьников (а Орел сегодня является из немногих городов, где бесплатно в школах могут есть все без исключения учащиеся) в очередной раз был поднят в конце мая этого года — из-за выросших долгов администрации города перед поставщиками.

В Орле в школах питаются 30 тыс. детей. Однако при этом сумма, которую бюджет города до последнего времени выделял на школьное питание —40 рублей в день на завтраки и 12 рублей на обеды для учеников из групп продленного дня. Тогда как еще в 2013 году полноценный школьный обед оценивался в 90 рублей. При этом долг бюджета за уже поставленное питание на конец июня составлял около 78 млн рублей.

Сообщалось, что администрация разработала предложения, согласно которым бесплатное питание будет сохранено для всех учащихся начальной школы с 1 по 4 классы, в 5−11 классах — для детей из малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и ряда других льготных категорий.

Две недели назад долги города заинтересовали и прокуратуру: проверяющие расценили задержки с оплатой поставок как нарушение прав предпринимателей, и направили материалы для возбуждения уже уголовного дела по статье о препятствовании предпринимательской деятельности.

Тогда же сообщалось, что мэр города Василий Новиков ведет переговоры с облправительством о выделении средств на школьное питание. Судя по всему, выделение бюджетного кредита и стало результатом этих переговоров.

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