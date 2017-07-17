Костромским фермерам не хватает техники и людей

Кострома, , 18:12 — REGNUM Глава агропромышленного комплекса региона Сергей Иванов сообщил о том, что области для проведения полевых работ не хватает 60 механизаторов и 46 единиц техники — об этом сегодня, 17 июля сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.

В связи с неблагоприятной погодой, для ускорения сбора урожая создан резерв: к полевым работам планируется привлечь около 200 студентов, лесная и дорожная отрасли готовы предоставить аграриям своих специалистов и технику — около 150 механизаторов и 78 машин. За прошлую неделю в хозяйствах дополнительно задействовали 12 работников и 10 единиц техники.

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При этом, за прошлые выходные местные аграрии успели скосить 10% от общей площади сельхозтерриторий. Всего к заготовке корма приступило 107 хозяйств, убрано 11,7 тыс. га травы — это 15% от общего плана, убрано почти 1 /3 силоса (76 тыс. тонн). Сена заготовлено 1,4 тыс. тонн.

Напомним, решение бросить все силы на экстренную заготовку кормов было принято местной администрацией 3 июля, тогда губернатор Сергей Ситников назвал ситуацию «тяжелой» и потребовал не допустить сокращения дойного стада. В начале лета из-за заморозков и дождей в двух районах Костромской областибыло уничтожено 210 га. озимых культур. Ущерб был оценен в 5 млн рублей. Тогда в пострадавших районах был введен режим ЧС.

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