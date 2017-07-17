Узбекистан и ЕС подписали соглашения о развитии туризма

Ташкент, , 17:43 — REGNUM Узбекистан и ЕС в рамках заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз» подписали два документа, предусматривающие развитие туризма. Как сообщает МИД Узбекистана 17 июля, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и Европейской ассоциацией туристических агентств и туроператоров и Договора между Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и компанией «Bandua Communications Unipressoal LDA» (Бельгия) о продвижении национального туристического продукта Узбекистана на каналах TV5 Monde.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Согласно документу, туризму планируется придать статус стратегического сектора экономики, превратить эту отрасль в мощный инструмент устойчивого развития, структурных преобразований и диверсификации экономики.

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