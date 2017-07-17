МЧС Киргизии: Жителей сейсмоопасных районов необходимо переселить

Бишкек, , 17:23 — REGNUM «На более чем 80% территории Киргизии могут быть 9-балльные и более сильные землетрясения, на оставшихся 20% — подземные толчки в 7−8 баллов», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов, выступая на пресс-конференции сегодня, 17 июля.

По словам чиновника, землетрясения силой в 6 баллов уже можно расценивать как чрезвычайную ситуацию.

Глава МЧС отметил, что на недавнем заседании Совета безопасности президент Киргизии Алмазбек Атамбаев предложил принуждать к переселению граждан, проживающих в опасных зонах, отключая им электроэнергию и водоснабжение.

«Наши специалисты постоянно ходят к людям и просят их переселиться. Главы органов местного самоуправления берут с людей расписки, что они выселятся. Но разве эти расписки помогут?», — пояснил Боронов позицию главы государства по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о ситуации с киргизстанцами, пострадавшими в результате крушения грузового «Боинга» в поселке Дача-Су, Кубатбек Боронов сообщил, что пожертвованные для них деньги уже распределены между жертвами авиакатастрофы. Компенсация от турецкой компании, которой принадлежал упавший самолет, должна поступить в конце июля — начале августа 2017 года.

«Сумму я назвать не могу, но она хорошая и удовлетворит все стороны. Пострадавшие будут строить дома в других местах. Но у нас есть информация, что многие из них уже купили квартиры на полученные средства. Озвучить количество лиц, купивших жилье, не могу. Никаких проблем не осталось. Все обязательства, которые правительство взяло на себя, исполнены», — резюмировал Боронов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, что 6 января 2017 года на дачный поселок Дача-Су в пригороде столицы Киргизии упал грузовой самолет Boeing-747 турецкой компании «ACT Airlines». В результате авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа самолета и 35 местных жителей, 23 жилых дома были разрушены.

Напомним также, что в начале мая 2017 года в сельском округе Жекенди в Ошской области Киргизии была зафиксирована серия из 16 землетрясений. В результате катаклизма были полностью разрушены восемь жилых домов, 529 домов пришли в аварийное состояние и еще 463 дома получили различные повреждения. МЧС было вынуждено было переселить в палатки свыше 3 тысяч жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе.

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