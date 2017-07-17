Количество объектов с обманутыми дольщиками уменьшилось на 102 за месяц

Москва, , 17:00 — REGNUM За июнь 2017 года в РФ стало на 102 проблемных объекта с участием обманутых дольщиков меньше. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе заседания комитета Госдумы по собственности.

«По состоянию на 1 июня у нас было 769 проблемных объектов. Но губернаторы, увидев серьезнейшую работу в Госдуме, в Минстрое, в АИЖК и, наверное, последнее поручения президента, сделали так, что по состоянию на 1 июля количество проблемных объектов сократилось на 102,», — заявил Стасишин.

«Таких цифр, такой динамики не было никогда», — отметил Стасишин.

По его словам, если продолжить так же активно заниматься проблемой обманутых дольщиков, то вопрос удастся решить довольно оперативно.

«Губернаторы видят, что дело не идет на самотек, а прорабатывается в ручном режиме и инициативными группами, и Минстроем, и депутатами, то мы половину вопросов с объектами, список которых сформируется к 1 августа, сможем решить просто тем, что обратим на это внимание, и губернаторы сами начнут этим заниматься», — считает Стасишин.

Речь идет о создании в каждом регионе РФ дорожной карты по вопросу обманутых дольщиков. Губернаторы субъектов РФ обязаны представить ее в Минстрой до 1августа 2017 года, чтобы собрать все данные в единую информационную систему по обманутым дольщикам.

Вопрос обманутых дольщиков в Госдуме обсуждают в связи с рассмотрением во втором чтении законопроекта о создании компенсационного фонда для граждан, которые пострадали от недобросовестных действий застройщиков. 3 июля в нижней палате парламента прошли масштабные парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.