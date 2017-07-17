Франция готова сделать большой шаг в сторону отказа от атомной энергетики

Париж, , 16:54 — REGNUM К 2025 году Франция планирует сократить долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 50%. Для осуществления этих планов требуется разработать детальную «дорожную карту». Об этом в воскресенье, 16 июля, в интервью изданию Ouest-France заявил французский министр экологического перехода Николя Юло. Таким образом он прокомментировал информацию об окончательной остановке 17 атомных энергоблоков.

По словам Юло, речь не идет о закрытии 17 энергоблоков, но если Франция хочет исполнить свои обязательства в рамках закона от 2015 года об экологическом переходе, то остановить работу энергоблоков придётся. Министр подчеркнул, что необходимо определить «реалистичные и возможные сценарии», в противном случае есть риск, что это может быть сделано «грубо».

Николя Юло обратил внимание на то, что атомные электростанции нельзя закрывать, игнорируя вопрос о рабочих местах. Поэтому необходимо смоделировать специальные сценарии и создать «дорожную карту». Кроме того, EDF, крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и одна из самых крупных в мире компания-оператор атомных электростанций, должна приложить больше усилий для того, чтобы ускорить развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), считает Юло.

Дело в том, что неделей ранее министр экологического перехода Франции, как писало агентство The Agence France-Presse, поднял вопрос о закрытии порядка 17 атомных энергоблоков. По словам Юло, для достижения цели о сокращению доли атомной энергетики в энергобалансе страны необходимо закрыть несколько реакторов.

«Проще говоря, может быть окончательно остановлено до 17 блоков», — отмечал министр.

Он сказал, что это не должно быть лишь «символически жестким». Однако о каких именно реакторах идет речь, Юло не уточнил. Замещать мощности в результате закрытия атомных и угольных электростанций французский чиновник хочет тоже за счет «зеленой» энергетики.

В июле 2015 года французское национальное собрание приняло законопроект о том, что страна должна сократить производство атомной энергии к 2025 году на треть. Однако проблема состоит в том, что в документе четко не прописано, как именно необходимо осуществлять эти меры.

Для Франции атомная генерация является основополагающей. Здесь действует 58 промышленных ядерных реакторов, хотя большая часть из них в 2027 году потребует серьезной модернизации, также строится еще одна АЭС. Согласно данным МАГАТЭ за 2016 год, доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составила 72,28%. Франция является первое страной в мире по доле атомной энергетики, по количеству вырабатываемой на АЭС электроэнергии — второй. Помимо этого, французские специалисты активно участвуют в научных исследований в атомной области, в том числе в совместных с Россией проектах.

В то же время новый президент Франции Эммануэль Макрон считает, что иметь более 70% вырабатываемой на АЭС электроэнергии — это «нехорошо». Поэтому Макрон пообещал сократить долю атомной энергетики в производстве электроэнергии страны. Это, кстати, было одним из предвыборных обещаний нового французского лидера. С таким решением не согласны ни местные власти, ни профсоюзы, которые протестуют против закрытия атомных станций.

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