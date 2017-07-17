Аксёнов: цены на курортах Крыма завышаются в три раза

Симферополь, , 16:33 — REGNUM Жители курортных районов Крыма и гости республики вынуждены более чем в три раза переплачивать за продовольственные товары. Об этом на своей странице в facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день статистические данные по ценообразованию на продукты питания и предметы первой необходимости в Республике Крым в среднем ниже, чем в Краснодарском крае. Статистика, безусловно, это хорошо, и ее данные могут быть полезными, однако достаточно посмотреть цены на Южном берегу Крыма, чтобы усомниться в ее точности», — написал Аксенов.

«В курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза. Подобная ситуация не приемлема ни для кого: ни для производителей, у которых продукция выкупается по дешевке, а потом перепродается втридорога, ни для бюджета республики, куда поступает меньше налогов, ни для крымчан и гостей полуострова, которые вынуждены переплачивать в несколько раз», — добавил глава Крыма.

Как сообщила пресс-служба Аксенова, глава республики получили проверить ценообразование, в частности, на овощную продукцию в курортных регионах Крыма.

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200−300 рублей за 1 кг помидоров — это недопустимо. Проедьтесь по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», — сказал глава Крыма на совещании 17 июля.

Аксенов поручил своим подчиненным отследить логистические цепочки при транспортировке товара от места производства к пункту реализации.

«Наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них всё выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все: бюджет республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают денег, имидж республики с точки зрения формирования такой торговой наценки», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Крыма поручил вице-премьеру Юрию Гоцанюку найти эффективный способ контроля над ценообразованием — поводом стала информация о завышенных ценах в прибрежной зоне полуострова.

Между тем, на высокие цены по сравнению с соседними российскими регионами жалуются не только туристы, но и сами крымчане. Ранее о возможном картельном сговоре заявлял руководитель ФАС России Игорь Артемьев. На днях он сообщил, о том, что в Крым для проверки причин высоких цен направлены инспекторы ведомства.

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