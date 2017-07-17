Комитет рекомендовал Госдуме ужесточить наказание за кражу денег с карт

Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект об ужесточении уголовного наказания за кражу денег с банковских карт и хищение электронных денег комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей о мошенничестве, связанным с хищением средств с банковского счета, а также электронных денежных средств. Мошенникам грозит наказание до трех лет лишения свободы.

«Законопроект вводит специальный состав преступления: кража денежных средств со счетов, равно как и электронных денежных средств и позволяет квалифицировать это как тяжкое преступление», — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

По его словам, выделение такого преступления в отдельную статью, позвонит при определенных обстоятельствах проводить оперативно-розыскные мероприятия до совершения преступления. «Поскольку это преступление квалифицируется как тяжкое, при таких составах соответствующие структуры могут проводить оперативно-розыскные мероприятия и упреждать соответствующие преступления», — объяснил Аксаков.

Если законопроект будет принят, то силовые структуры получат необходимые полномочия.

Кроме того, депутаты предлагают для таких преступлений прописать особую градацию. Законопроект предлагает установить, что хищение более 250 тыс. рублей будет считаться кражей в крупном размере. Кражей в особо крупном размере будет называться хищение более 1 млн рублей с чужой банковской карты или электронного счета. Мошенникам за такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

По мнению авторов законопроекта, его принятие необходимо, поскольку 95% от всех операций, которые граждане совершают со своими банковскими счетами, так или иначе связаны удаленными каналами обслуживания, которые могут быть взломаны злоумышленниками.