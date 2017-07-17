Аксёнов усомнился в объективности статистики по зарплатам крымчн

Симферополь, , 16:26 — REGNUM Многие предприниматели вместо того, чтобы нанимать крымчан, используют труд гастарбайтеров, а официальная статистика по средним показателям зарплаты не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«…Несмотря на статистические данные по средним показателям заработной платы, которые говорят о том, что якобы показатели выполняются, реальное общение с людьми в очередной раз доказывает несостоятельность предоставленных отчётов. Увы, фактические данные далеки от статистических», — написал Аксёнов, поручив в этой связи министру труда и социальной защиты РК Елене Романовской провести проверку в Первомайском районе и Судаке на предмет достижения целевых показателей по зарплатам.

По его словам, в первую очередь, стоит обратить внимание на процесс начисления средств в учреждениях здравоохранения и образования на местах. Несмотря на то, что ранее был принят ряд мер по доведению защищённой части фонда оплаты до 60−70%, ряд учреждений не придерживается этих показателей.

«По итогам проверки мы должны точно знать, с какими законодательными инициативами выходить для внесения изменений в нормативные акты федерального законодательства, если основная причина в этом. Или же, если проблема в неправильном распределении стимулирующих выплат на местах, принять административные и управленческие решения», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что до сих пор остался ряд вопросов по проблеме теневой занятости населения.

«Зачастую наши предприниматели вместо того, чтобы нанимать крымчан, используют труд гастарбайтеров, которых нигде не декларируют. Увы, многие так жили более 20 лет, и сейчас сложно отказаться от устоявшейся системы работы. Тем не менее, законы должны исполняться, даже если это связано с определенными дополнительными расходами предпринимателей. Система должна работать «в белую», и по этому направлению нам предстоит ещё много сделать», — написал Аксёнов.

Напомним, по данным министерства труда и соцзащиты РК, количество вакансий на полуострове в два раза превосходит численность официально безработных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная служба государственной статистики (Росстат) фиксирует падение реальных располагаемых доходов граждан России. В частности, согласно данным ведомства, реальные располагаемые доходы россиян с января по апрель 2017 года снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом в апреле 2017 года в годовом выражении реальные доходы граждан упали на 7,6%, а к марту 2017 года данный показатель вырос на 2%.

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